Didim'deki Barış Kafeler turizm sezonuna hazırlanıyor

Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında açılışı gerçekleştirilen Barış Kafeler'de turizm sezonu öncesi yenileme çalışmaları hız kazandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile kentin dört bir noktasına açılan Barış Kafe şubeleri turizm sezonuna hazırlanıyor. Sezona sayılı günler kala harekete geçen Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Altınkum Mahallesi'nde bulunan Barış Kafe 1'de yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Didimli vatandaşların gözde mekanlarından olan Barış Kafeler de yerli ve yabancı turistlerin ziyareti öncesi başlatılan çalışmaların süreceği belirtildi.

Hava sıcaklığının 17 dereceye kadar yükseldiği kentte kendilerini Altınkum Sahili'ne atan Didimli vatandaşlar, günlerini Barış Kafe 1'de geçirmeyi tercih etti. Geniş yemek menüsü ve uygun fiyatlarıyla Didimlilerle buluşan Barış Kafe, vatandaşların ilgisiyle doldu taştı. - AYDIN