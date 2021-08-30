Didim'de Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
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Didim'de Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı

Didim'de Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı düzenlenen törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Halil Avşar, Garnizon Komutanı vekili Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve kamu kurumları amirleri katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilen törende İlçe protokolü Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam ederken, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutanı vekili Albay Ali Saçan gerçekleştirdi. Saçan konuşmasında Kurtuluş Savaşının simgesel isimlerinden örnekler vererek savaşın hangi şartlarda kazanıldığını vurgu yaptı. İnönü Meydan muhaberesi ve arkasından gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'yle düşmanın İzmir'den denize döküldüğünü belirten Saçan ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz askeri dehası ve bilgisi sayesinde düşmanın saf dışı edildiğini ifade etti.

Saçan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Atatürk'ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda milletine ve devletine hizmet etmeye devam ettiğini kaydederek, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şükran ve minnetlerini sundu. Konuşmanın ardından tören sona ererken, ilçe protokolü de meydanda tebrikleri kabul etti. - AYDIN

Didim'de Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı
Didim'de Zafer Bayramı'nın 99. yılı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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