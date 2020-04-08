Didim'de yol genişletme ve onarım çalışmaları sürüyor Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim'in Aytepe Caddesi'ndeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Didim'in Aytepe Caddesi'ndeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin, Didim Aytepe Caddesinde sürdürdüğü bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Didim Belediyesinin talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalarda Aytepe Caddesinin tüm üst yapısı temizlenerek ilk olarak alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Başlatılan çalışmalar kapsamında Cadde genişletilirken, halk plajlarına inene yollarda da çalışmalar yapıldı.

Aytepe Caddesinin Yalı Caddesine inen güzergahtaki sıcak asfaltta kaldırılırken, yolun iki tarafındaki kaldırımlarında çalışmalar kapsamında kaldırıldığı görüldü.Yaklaşık 4 kilometrelik çalışmalar kapsamında ekipler yolda düzeltme çalışmaları yaparken, çalışmalar kapsamında bir çok sokak ise trafiğe kapatıldı.

Yaz sezonuna kadar Aytepe Caddesinin modern ve kullanışlı hale geleceğini kaydeden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Bu caddemiz İlçenin yaz döneminde en sık kullandığı yerlerin başında geliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla ekiplerimizin kısa süre önce başladığı çalışmalarda büyük yol kat etti. Bu cadde tamamlanınca bölgeye ayrı bir hava katacak. Bir çok hak plajı ile otellerin yer aldığı bu bölge bu noktada ayrı bir cazibe yeri olacak. Şu an itibariyle üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve kısa sürede bu çalışmalar tamamlanarak halkın kullanımına sunulacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA