Didim'de yaşayan İngilizler yılbaşını Türklerle birlikte kutladı

DİDİM, AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde ikamet eden İngiliz vatandaşları yeni yıla eğlence mekanlarında Türklerle beraber girdi.

Yılbaşında eğlence mekanlarını dolduran İngiliz vatandaşları, Türkçe söylenen şarkılara eşlik etti, horon oynadı.

İngiliz Tayne Smith, AA muhabirine, 2022 yılına Didim'de girdiği için mutlu olduğunu belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünyayı terk etmesini insanların barış içinde yaşamasını istiyorum." dedi.

Öte yandan Altınkum Plajı ve Yalı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarında ilçede yoğun olarak bulunan yabancılar için programlar hazırlandı.

Sahilde havai fişek gösterisi düzenlendi.

AA / Bahri Aşık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet