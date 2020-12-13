Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
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Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı

13.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:57

Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı Aydının Didim ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle çatılar uçarken ağaç dalları kırıldı.

Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı

AYDIN - Aydının Didim ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle çatılar uçarken ağaç dalları kırıldı. Yağış sebebiyle tıkanan mazgallar belediye ekiplerince temizlendi. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle denizde de kabarmalar yaşandı.

Kıyı Ege'de şiddetli yağışlar etkisini Didim'de de sürdürürken, yağışla beraber etkili olan lodos bazı evlerin çatısını uçurdu. İlçede dün gece yarısına kadar etkili olan yağışlar etkisini kaybederken, lodos ise etkisini gün boyu sürdürdü. Lodos sebebiyle dalga kıranları aşan dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu. Dünyaca ünlü Altınkum plajı lodos nedeniyle sular altında kaldı.

Şiddetli lodos sebebiyle Altınkum iskelesinde bulunan balıkçı tekneleri de Taşburun Barınağı'na sığındı. Deniz sularının oluşan dev dalgalar nedeniyle yükseldiği Didim kıyılarında dalgalar, kıyıya çok miktarda atık ve yosun bıraktı.

Lodos sebebiyle bazı küçük tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Yağışın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ çalışanları ve Didim Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonrasında tıkanan kanal ve logarlar açıldı. Şiddetli rüzgar sebebi ile yola uçan çatı malzemeleri, kırılan ağaçları yollardan kaldırıldı.

Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı
Şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇALIŞKAN

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