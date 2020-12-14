Didim'de sağanak etkili oldu
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Didim'de sağanak etkili oldu

14.12.2020 11:15 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:18
Didim'de sağanak etkili oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde sağanak dolayısıyla trafikte aksamalar yaşandı.

Kentte gece boyu etkisini sürdüren sağanak, Cumhuriyet Caddesi, 19 Mayıs Caddesi, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı'nda rögarların taşmasına neden oldu.

Taşma sonucu yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı.

Atatürk Bulvarında akaryakıt istasyonu işleten Mehmet Güney, her sağanakta benzer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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