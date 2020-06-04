Didim'de denize sezonu kurallarla açıldı
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Didim'de denize sezonu kurallarla açıldı

Didim'de denize sezonu kurallarla açıldı Altınkum plajına uyarı levhaları konuldu, şezlonglar mesafeli yerleştirildi 1 Haziran itibariyle sosyal mesafe kurallarına uyularak plajların halka açılmasının ardından Didim Altınkum Plajı da misafirlerini ağırlamaya başladı.

04.06.2020 17:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:26

Didim'de denize sezonu kurallarla açıldı

Altınkum plajına uyarı levhaları konuldu, şezlonglar mesafeli yerleştirildi

AYDIN - 1 Haziran itibariyle sosyal mesafe kurallarına uyularak plajların halka açılmasının ardından Didim Altınkum Plajı da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Korona virüs tedbirlerinin azaltılarak normalleşme adımları çerçevesinde 1 Haziran'da plajlara girilmesine izin verilirken, Didim Altınkum plajı da misafirlerini ağırlamaya başladı. İlçede turizm kalbi olan Altınkum'da, Didim Belediyesi virüs tedbirleri kapsamında önlem aldı.

Belediye tarafından plajın ana giriş kapısına çadır kurularak sosyal mesafe kurallarını hazırlatan uyarıcı levhalar ile dezenfekte aleti konuldu. Giriş kapısını etrafı bariyerle kapatıldı. Sadece giriş kapısı ve çevresinde bariyer olmasından kaynaklı bazı tatilciler ise diğer yerlerden sahile girdi.

Plaj içerisine ve şezlongların arasından uyarı levhaları ve de mesafe konuldu. Kimi tatilciler şezlongda güneşlenirken, kimileri ise mesafeli oturarak güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Uyarı levhalarına rağmen bazı tatilcilerin ise uyarılar dikkate almayarak sosyal mesafeyi ihlal ettiği görülürken, çoğu tatilcinin ise maske takmadığı görüldü.

Altınkum'a gelen tatilcilerden Hamit Asat, "Geçen yıl gelmiştim çok beğendim ve ev aldım. Bu sene burada virüs tedbirlerine yakalandık ve 2,5 ay Didim'de kaldım. İnsanlar tedbirleri uymuyor, uyarsan sıkıntılarda olabiliyor ama herkesin tedbirini kendisi alması lazım. Didim'de deniz ve güneş çok güzel" dedi.

Bir başka tatilci Erdoğan Akyol ise, "Yurt dışındaydım 40 senedir şimdi Didim'deyim. Buradan ev kiraladım. Virüs tedbirlerin insanların kendisi dikkat etmeli. Sosyal mesafeyi korumalı. Didim çok güzel hava güzel denizde güzel. Bu mevsimden bundan güzel hava bulamazsınız" diye konuştu.

Didim'de denize sezonu kurallarla açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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