Didim'de çiftçiler için saha gezisi düzenledi
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Didim'de çiftçiler için saha gezisi düzenledi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla Didim Ziraat Odası öncülüğünde saha gezisi düzenlendi.

Didim'de çiftçiler için saha gezisi düzenledi
14.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:22

Aydın'ın Didim ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü dolayısıyla Didim Ziraat Odası öncülüğünde saha gezisi düzenlendi.

Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım, Balat muhtarı Ali Konya, Batıköy Muhtarı Fadime Kılınç ilçe tarım müdürlüğü personeli ile oda personeli katıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Balat Mahallesinde Mustafa Partal'ın tarlasında pamuk ekimi çalışması incelendi. Pamuk ekiminin uydu ile yapıldığı tarlada ekim dönemi ve ardındaki süreçle ilgili gele heyete bilgiler verildi. Balattaki ziyaretin ardından Akköy mahallesinde yaş sebze ve meyve üretimi yapan Ali Buldu'nun tarlası gezildi. Tarlada ekilen, domates, biber, karpuz, kavun ile salatalık ekimleri yerinde inceleyen heyet, süreçle ilgili üretici Ali Buldu'dan bilgi aldı. Ziyaretin son durağında ise Hisar mahallesinde topraksız çilek üretimi gerçekleştiren Şerif Kantarcı'nın çilek serası ziyaret edilerek bilgi alındı.

Düzenlenen ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Didim Ziraat Odası Başkanı Dr. Hilmi Yıldırım Didim'in sadece turizm kenti değil tarım kenti de olduğunu belirterek "Didim Ziraat Odamıza kayıtlı 3305 üyemizin hak ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her platformda sonuna kadar savunacağız. Tarımda da ilçemiz Tarih, Deniz, Kum, Güneşinin yanında, İklimsel Özellikleriyle Nem, Rüzgar ve Oksijen oranının yüksek olması ve Menderes nehrinin taşıdığı alüvyonların oluşturduğu mümbit topraklarıyla; özellikle Mandalya Körfezi ve Ilık Ege Denizinin suları, Bafa Gölü ve Menderes nehrinin Egeye açılan ağzıyla Balık çeşitliliği ile bölgemizin yıldızı olabilir. Özellikle Salgın Hastalıkların yaşandığı bir dönemde Didim'i AGRO Turizmin ve Eko Turizmin merkezi haline getirmek için Çiftçi ve tarım sektörü olarak Didim hazırdır. ilgili bakanlıklarımızın ve yerel yönetimin hazırlayacağı makro ve mikro ölçekteki planlar ile hedefimize ulaşabiliriz." diyerek tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise Didim'in turizm şehri olmasının yanı sıra çiftçlik faaliyetlerinin yadsınamayacağı şekilde önemli bir konumda olduğunu belirtti. Didim'de zeytin varlığında ciddi bir potansiyeli olduğunu kaydederek "İlçemizde pamuk var, yaş zeb meyve var, çileğimiz var. Çiftçilik zor ve meşakkatli, iyi ki varlar, üretmek güzel bir şey, bizlere getiriyorlar. Kendileri iyi ki varlar. Son dönem olaylarda üretimin ne derece önemli olduğunu gösterdi. Bazı sorunlar var, çözdüğümüz sorunlar olduğu gibi çözülemeyen sorunlarda var. Bunları da ilgili kurumlarla çözmeye çalışacağız. İlçemiz tarımsal anlamda iyi konumda ve ben de bundan memnuniyet duyuyorum."dedi.

Etkinliğin sonunda ziyaret edilen tüm üreticilere oda tarafından hazırlanan hediye paketleri verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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