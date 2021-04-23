Didim'de 23 Nisan kent meydanında törenle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde törenle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde törenle kutlandı.

Kovid-19 salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Didim'deki çelenk koyma töreni Cumhuriyet Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş.Sait Üstündağ, kamu kurumlarının müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, oda temsilcileri ile sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir, Atatürk anıtına çelenk koyarken ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Mahir Özgür Dama ilkokulu öğretmeni Nergiz Karanlık gerçekleştirdi.

Konuşmanın ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünce ödülleri verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı