Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
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Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı Nizamettin Bulut'a beyzbol sopalı saldırının ardından gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Belediye Başkanı Atabay'ın, olayın ardından sinirli şekilde çevresindekilere bağırdığı, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu. 

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu. Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip, baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.

GÖZALTINA ALINAN 7 KİŞİNDEN 3'Ü TUTUKLANDIOlaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi de Didim'de yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet Orak polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit Ahmet Orak'ın oğlu İhsan Orak, ağabeyi Mahmut Orak ve Yusuf Caner Özbek tutuklanırken, Fatih Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Ali S. ile Bilal D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.OLAYIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın restorandaki olayın sonrasında koridorda güvenlik kamerası ve cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, darp olayının ardından polislerin gelmesinden sonra Atabay'ın sinirli şekilde çevredekilere bağırdığı, bir kişinin üzerine yürüdüğü görüldü. Güçlükle sakinleştiririlen Başkan Atabay'ın, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu. 

 


Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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