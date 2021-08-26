Didem Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı

Ünlü model Didem Soydan, oyuncu sevgilisi Burak Deniz'le tatiline devam ederken Instagram hesabından yaptığı mayolu paylaşımla da takipçilerini büyüledi.

Oyuncu sevgilisi Burak Deniz ile tatilde olan ünlü model Didem Soydan, paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

MAYOLU POZLARI BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medya hesabı Instagram'ı aktif olarak kullanan Soydan, teknedeki mayolu pozlarıyla yine takipçilerini büyüledi. Bir yatta direğe dayanarak pozlar veren Soydan'ın fotoğraflarına beğeni yağdı.

İşte Didem Soydan'ın mayolu pozları;