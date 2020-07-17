Didem Soydan, Selin Türkmen'le birlikte güneşlendiği fotoğrafı paylaştı: Mutlu eş, mutlu hayat Sosyal medya hesabından yakın arkadaşı Selin Türkmen ile güneşlendiği fotoğrafı paylaşan Didem Soydan "Mutlu eş, mutlu hayat" notunu düştü.

Yakın arkadaşı Umut Eker ve onun sevgilisi Selin Türkmen ile birlikte Gökçeada'ya giden ve tatilini burada geçiren Didem Soydan, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle evine kapandığı günlerde Youtube kanalı için çekimler yapan ve takipçileriyle etkileşimini artıran Soydan, şimdi de bikinili tatil karelerini onlarla paylaştı.

"MUTLU EŞ, MUTLU HAYAT"

Selin Türkmen ile birlikte bronzlaşmak adına güneş banyosuna yatan Didem Soydan, bu kareyi Instagram hesabından "Mutlu eş, mutlu hayat" notuyla duyurdu.