Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar? Didem Soydan'ın Instagram hesabı nedir?
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Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar? Didem Soydan'ın Instagram hesabı nedir?

14.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:34
Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar? Didem Soydan'ın Instagram hesabı nedir?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin gündemine oturan Didem Soydan, internet kullanıcılarının merak konusu oldu. İşte Didem Soydan hakkında merak edilenler. Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Didem Soydan merak konusu oldu. İşte Didem Soydan hakkında merak edilen Didem Soydan kimdir, Didem Soydan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar?

DİDEM SOYDAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul'da doğan Didem Soydan'ın anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiştir.

Üniversite yıllarında çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi gelince bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı. Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenildi. Modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Didem Soydan Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla birlikte çalıştı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

Didem Soydan, modellik işine girmeden önceki işinde yani Diesel mağazasında sonradan modacı olan Umut Eker ile birlikte çalışıyorlardı.

Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar? Didem Soydan'ın Instagram hesabı nedir?

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk mankendir.

Şarkıcı Can Bonomo ile olan ilişkisi medyada yankı uyandırdı. Haziran 2016'da ayrıldılar.

2012 yılından itibaren de dizi filmlerde oynamaya başladı.

5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı.

Didem Soydan kimdir, kaç yaşında? Didem Soydan'ın boyu ve kilosu ne kadar? Didem Soydan'ın Instagram hesabı nedir?

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, baş rollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

Kariyerine ABD'de devam etmek isteyen Didem Soydan, Temmuz 2016'da Newyork'daki bir modellik ajansıyla anlaşma imzalayarak oraya yerleşti.

DİDEM SOYDAN FİLMLERİ, DİZİLERİ

2015 - Aşk Yeniden (İrem) (TV Dizisi)

2014 - Mutlak Adalet (Memur) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Lena) (TV Dizisi)

2013 - Aramızda Kalsın (Yelda)(TV Dizisi)

2012 - Uçurum (TV Dizisi)

2012 - Bir Hikayem Var (Sinema Filmi)

DİDEM SOYDAN BOYU, KİLOSU

Modellik yapan Didem Soydan, 1.76 boyundadır.

DİDEM SOYDAN INSTAGRAM HESABI

Didem Soydan, Instagram hesabını didemsoydan adıyla kullanmaktadır.

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Haber Yorumları (3)
TAHA: sosyal medya olmasa olmayacak biri
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MERVE: çok güzel bir kaıdn
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GİZEM: adı bunla mı çıkmış burak denizin ya
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500
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