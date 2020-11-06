Apandisti şişen Didem Soydan hastanelik oldu

Oyuncu Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açan model Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Deniz, apandisti şiştiği için geceyi hastanede geçiren sevgilisini yalnız bırakmadı.

Sevgilisi Burak Deniz'le Nişantaşı'ndaki bir özel hastanenin aciline gelen ünlü model Didem Soydan'ın apandistinin şiştiği öğrenildi. Soydan'a ilk müdahale Acil Servis'te yapılırken Burak Deniz de onu saatlerce hastane koridorunda bekledi.

SEVGİLİSİNİN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Uçankuş'ta yer alan habere göre, ünlü oyuncu sevgilisinin odaya alınmasının ardından dışarıda bekleyen muhabirlerin yanına gelerek Soydan'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi: "Didem'in durumu şu an iyi, bu gece burada kalacağız." Deniz geceyi hastanede Soydan'ın yanında geçirdi.

AYAĞA KALKMAKTA ZORLANIYOR

Sağlık durumu iyi olan Didem Soydan'ın ayağa kalkmakta zorlandığı ve güzel mankene ablasının refakat ettiği öğrenildi. Umut Eker ise akşam saatlerinde yakın arkadaşı Soydan'ı ziyaret etti.