Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi
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Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi

Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşayan Didem Soydan, evlenmeden çocuk yapabileceğini açıkladı. İşte Soydan'ın ses getiren açıklamaları...

Ünlü model Didem Soydan, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına katıldı. Samimi açıklamalar yapan Soydan ailesiyle yaşadığı bir diyalogu anlattı.

"EVLENMEYECEKSİN AMA ÇOCUK YAPSAN BARİ"

Soydan açıklamasında şunları söyledi: "Ailem benden ümidi kesti. Bana geçen gün şey dediler. 'Biliyorum sen evlenmeyeceksin ama çocuk yapsan!' Ben de dedim ki ee anne babasız nasıl büyüyecek? Onlarda dedi ki 'Siz nasıl büyüdünüz biz bakarız.'"

Dik başlılığını annesinden aldığını söyleyen Soydan, Twitter'ı silmenin onu çok rahatlattığını da söyledi.

"BU KONUDA GİZLİ SAKLIM YOK"

"Cinsel yönelimimi sorguladığım zamanlar oldu" diyen Soydan, "Bu konuda gizli saklım yok. Benim için bir önem arz etmiyor. Öğrendiklerimiz ve bize öğretilenler arasında uçurumlar var. Bu zamana dek ilişkilerim hep heteroseksüel kişilerle oldu. Ama mesela New York'tayken bir kız, bir erkek gibi peşime düştü. Onunla ilgili hiçbir şey beni ne duygusal ne de cinsel olarak çekti." ifadelerini kullandı.

Soydan, fantezisini de ilk kez açıkladı. Ünlü model, "Eve ayakkabıyla girmem. Ama fantezi için özel ayakkabılarım var. Zayıf yönlerimle onları göstermeyerek başa çıkıyorum. Annemden böyle öğrendim" sözleriyle şaşkına çevirdi.

Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi
Didem Soydan: Evlenmeden çocuk yapmamı istedi

Kaynak: Snob Magazin

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