Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti

Manken Didem Soydan, oyuncu Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti. Soydan, yaptığı açıklamayı yanlış anlayan oyuncunun kendisini engellediğini söyleyerek, "Hayır anlamadım, programlarına katılıp yayını bozacağımı falan mı sandı acaba. Soramıyorum da engellemiş" dedi.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden LGBT'i bireyler için mesaj yayınlayan Didem Soydan, açıklamasında Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın Instagram'da yaptığı "Mücbir Sebepler" adlı programı geçirdi. Açıklamayı yanlış anlayan Bartu Küçükçağlayan, ünlü mankene, "Bize neden kızıyorsun" diyerek mesaj gönderdi.

ENGELLENDİĞİNİ GÖRÜNCE MESAJLARI İFŞALADI

Gerilimin yükseldiği konuşmayı uzatmak istemeyen Küçükçağlayan, Soydan'a "Hadi barışalım" dedi. Ancak Küçükçağlayan, konuşmanın ardından ünlü mankeni engelledi. Engellendiğini gören Soydan, hesabı üzerinden mesajları ifşa etti.

"BÜYÜK SAÇMALIK GÖRÜNTÜLÜYORUM"

Soydan, mesajlarını paylaştığı açıklamasında, "Hayır anlamadım, programlarına katılıp yayını bozacağımı falan mı sandı acaba? Soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık görüntülüyorum ama iyi oldu. Ya bu süreçte ya da programında yıldızı parlayanlar veya hali hazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptılar acaba? Korkak ünlüler neyse her iki sebep de baya ilginç!" dedi.