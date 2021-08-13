Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde
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Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde

Didem Erol Amerikan filminde Eric Roberts ile başrolde
Hürriyet - Haberler | Magazin

UZUN süredir Amerika'da yaşayan Didem Erol, yurtdışına yerleştikten sonra adını Serah Henesey olarak değiştirmiş, kendisine yeni bir hayat kurmuştu.

UZUN süredir Amerika'da yaşayan Didem Erol, yurtdışına yerleştikten sonra adını Serah Henesey olarak değiştirmiş, kendisine yeni bir hayat kurmuştu. Türkiye'de "Avrupa Yakası", "Emret Komutanım" gibi sevilen projelerde rol alan oyuncu, şimdilerde bir Amerikan yapımı film için kamera karşısına geçti.

YIL SONUNDA VİZYONDA

Gerilim filmi "The Surprise Visit"te rol alan Henesey, filmde dünyaca ünlü oyuncu Eric Roberts ile başrolü paylaşıyor. Jacqi Vene, Johnny Santiago, Rob Riordan, Tricia Hawn ve Regan Ferrier'in de rol aldığı yapımda Henesey, evine hırsız giren ev sahibi Juliette'i canlandırıyor. Fragmanı kısa süre önce yayınlanan filmin bu yıl sonunda vizyona girmesi bekleniyor.

YENİLENDİM, DEĞİŞTİM

Geçen yıl Nathan Cowles ile evlenen Serah Henesey, verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Kimse bana Didem demiyor artık. Yenilendim, çok değiştim. Spiritüel eğitim aldım Los Angeles'ta. İçsel bir yolculuğa çıktım. Türkiye'de bize hep söylenen bir şey vardır; 'insan 7'sinde neyse 77'sinde de odur' diye. Oysa değişim mümkün."

Amerika'da Serah Henesey adıyla tanınan Didem Erol, 'The Surprise Visit' adlı gerilim filminde evine hırsız giren Juliette karakterine hayat veriyor.

Kaynak: Hürriyet

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