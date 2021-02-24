Didem Balçın hamile mi? Kuruluş Osman Selcan Hatun'u kaç aylık hamile? Didem Balçın kimdir?

Didem Balçın hamile mi? Kuruluş Osman Selcan Hatun'u kaç aylık hamile? Avukat Can Aydın ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Balçın, mutlu haberi "Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor" notuyla duyurdu.

Selcan Hatun'un tarihi hayatı Kuruluş Osman izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Vedası ile son bölüme damga vuran Selcan Hatun Osman Bey tarafından görevlendirildi. Selcan Hatun karakterinin akıbeti merak konusu olurken; Selcan Hatun karakterine hayat veren oyuncu Didem Balçınsosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak merak edilenleri ortaya çıkardı.

DİDEM BALÇIN HAMİLE Mİ?

Mayıs ayından avukat Can Aydın ile nikah masasına oturan oyuncu Didem Balçın, anne oluyor.

38 yaşındaki Balçın, müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.

"HUZURLA VE SAĞLIKLA GEL MELEĞİM"

Oyuncu, aylar önce katıldığı bir baby shower partisinde üzerinde 'anne' yazılı bir maskeyle verdiği pozu yayınladı.

Didem Balçın, bebek beklediğini söylyerek duygularını şu şekilde dile getirdi:

Henüz farkında bile değilken ama çok istiyorken çekilmiştik bu fotoğrafı. Çok özel ve güzel bir gündü. Huzur doluydu. Şimdi huzurla ve sağlıkla gel minik melek. Baban, ben ve bir sürü kişi seni heyecanla bekliyor. Dileğimiz; isteyen herkese nasip etsin Allah bu güzel duyguyu. Mutlu ve sağlıklı günler olsun hepimize. Dualarınızı eksik etmeyin, arada yollayın bize.

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

Geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinden objejtiflere takılan Balçın, hayatıyla ilgili samami açıklamalarda bulunmuştu.

"ANNE OLMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Balçın, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Anne olmayı çok istiyorum. Allah isteyen herkese nasip eder inşallah" şeklinde yanıt vermişti.

SELCAN HATUN DİZİDEN AYRILDI MI?

Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Balçın, paylaşımında."Ben pek değerli bir minik için bir süre sahalardan çekiliyorum" ifadesini kullandı.

Mayıs ayında avukat Can Aydın ile dünya evine giren ünlü oyuncu bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balçın geçtiğimiz kasım ayında mutlu haberi sevenleriyle paylaşmıştı.

SELCAN HATIN KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Selacan Hatun, Süleyman Şah'ın oğlu Gündoğdu'nun eşini canlandırdı. Süleyman Şah'tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır. Selcan Hatun Dede Korkut Hikayeleri'nde geçmektedir.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

18 Mayıs 1982'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li·ons En İyi· Komedi· Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.

Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.