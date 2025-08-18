30 Mayıs 2025 tarihinde 1107. bölümüyle sezon finali yapan program, kısa süreli tatile girmişti. " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ne zaman başlayacak 2025?" sorusuna dair resmi açıklama gelmese de geçmiş yayın takvimleri bu konuda önemli ipuçları veriyor. Programın yeni sezonu için Ağustos sonu ya da Eylül başı beklentisi öne çıkıyor. İzleyiciler, " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 2025 yayın tarihi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme, Show TV'de yayınlanan ve gerçek hayat hikayelerine odaklanan bir gündüz kuşağı programı. 5. sezonunu 30 Mayıs 2025'te tamamlayan yapım, 1107. bölümüyle sezon finali yaparak yaz arasına girdi.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME YENİ SEZON NE ZAMAN?

" Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yeni sezonuyla 25 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00'te Show TV'de ekranlara gelecek.

DİDEM ARSLAN YILMAZ YENİ SEZON TANITIMI YAYINLANDI

Show TV'nin "Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir" sloganıyla yola çıkan programı " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" izleyicisiyle yeniden buluşmak için gün sayıyor.

Kayıpların izini süren, sevdiklerinden özlemle bir haber bekleyenlere umut ışığı olan, insanların hayatlarına dokunan, cinayetlerin sır perdelerini aralayan, suçluların yakalanmasını sağlayan Didem Arslan Yılmaz, 6. sezonunda da yine gündemi belirleyecek.

Üstü kapanan dosyaların açıldığı, karanlığa gömülen sırların ortaya çıkarıldığı, her zaman doğrunun ve adaletin yanında olan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" yeni sezonuyla 25 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00'te Show TV'de.