Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu

Show TV ekranlarında program sunan Didem Arslan Yılmaz, kendisini terk eden eşine kavuşmak isteyen Mehmet isimli kişinin yıllardır karısına şiddet uyguladığı hatta bir ara kürekle dövdüğünü öğrenince canlı yayından kovdu.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Mehmet Büyükkılıç, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına konuk oldu. Mehmet Büyükkılıç, geçen yıl Yozgat'ta tarlada fasulye dikerken eşi Fatma Büyükkılıç ile tartışma yaşadıklarını, eşine bir tokat attığını ve bunun üzerine 4 çocuk annesi eşinin İstanbul'da yaşayan oğlu tarafından alınıp kendisinden uzaklaştırıldığını söyledi.

"30 YILDIR ŞİDDET UYGULUYOR"

Büyükkılıç, oğlunun eşini zorla yanında tuttuğunu söyleyerek canlı yayında yardım istedi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan eş Fatma Büyükkılıç ise 30 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, eşinin ona kürekle vurduğunu ve bunun üzerine hastaneden darp raporu aldığını söyledi.

STÜDYODADN KOVDU

Öğrendikleri karşısında şaşkına uğrayan Didem Arslan Yılmaz, sinirlerine hakim olamayıp "Ben eşini döven erkekleri programıma almam" diyerek Mehmet Büyükkılıç'ı stüdyodan kovdu.