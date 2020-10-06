Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
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Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

06.10.2020 21:26 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:56

Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu "Vazgeçme" adlı programda, babası cinayete kurban giden bir kadınla konuşan Yılmaz, gözyaşlarını tutamadı. 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Yılmaz'ın gözyaşları sel oldu.

Didem Arslan Yılmaz, "Vazgeçme" adlı programı sunarken stüdyoda duygusal anlar yaşadı. Stüdyo konuğu Çiğdem Gürbüz bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken Didem Arslan Yılmaz'a gelen bir sms mesajı başarılı sunucuyu gözyaşlarına boğdu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gürbüz, bir buçuk yıl önce kaybettiği babasına olan özlemini anlatırken, Didem Arslan Yılmaz'a bir mesaj geldi. Mesajın sahibi 11 yıl önce kaybettiği babası Kasım Arslan'ın kabrinde görev yapan görevliydi. Baba Arslan'ın mezarının son halini paylaşan görevlinin mesajı ardından Didem Arslan Yılmaz stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Çiğdem Gürbüz'e, "Ben de babamı 2009 yılında kaybettim. 11 sene geçmiş. Onu çok özlüyorum. Sen de babanı özlüyor musun?" diye sordu.

"BABAM BENİMLE OTURURDU KONUŞURDU, ONU ÇOK ÖZLÜYORUM"

Konuşmasına devam eden başarılı sunucu, "Babam benimle otururdu konuşurdu, ben onu çok özlüyorum..." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşayan başarılı sunucu gözyaşlarına hakim olamadı.

Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Haber Yorumları (1)
HÜSEYİN: Baktı reytingde çakıldı
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