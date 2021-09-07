Dicle Üniversitesi'nde TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı yapıldı

"Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama" isimli TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yapıldı.

"Matematiksel Akıl Yürütme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarlama" isimli TÜBİTAK projesinin açılış toplantısı Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) yapıldı.

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Mehmet Karakoç, dekanlar, akademisyenler ve diğer ilgililer katıldı.

Prof. Dr. Karakoç yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden birçok matematikçinin konuk olarak katıldığı programa ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin matematiksel akıl yürütme becerilerini geliştirmek amacıyla, matematik öğretmenlerinin yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini güncel pedagojik ilkelerle kullanarak etkinlikler tasarlayabilmelerini sağlama ve bu yönde farkındalık düzeylerini artırmalarının amaçlandığı kaydedildi.

5-11 Eylül'de düzenlenecek projeye ilişkin programda matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu, matematiksel akıl yürütme, açık kaynak kodlu matematiksel yazılım ve programlama dili alanlarında uzman eğitmenlerin görev alacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin