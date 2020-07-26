Dicle Nehri'ne giren kişi kayboldu Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren kişi akıntıya kapılarak kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı için yurt dışından Cizre'ye gelen Ramazan Yağbasan (60), 4 arkadaşıyla bir lokantada yemek yedikten sonra Kurtuluş köyü mevkisinde serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi.

Akıntıya kapılan Yağbasan, gözden kayboldu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma, AFAD, Jandarma ekipleri suda arama çalışması başlattı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu da olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı, Yağbasan'ın ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sinanoğlu, akıntıya kapılan Yağbasan'ı arama çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirterek, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Ekibi'nin destek için yola çıktığını söyledi.

Kaynak: AA