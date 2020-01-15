Dicle Elektrik ekibi azmetti, kar yığınları arasında arızayı onardı

15.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:38

Dicle Elektrik arıza onarım ve bakım ekibi, azmi sayesinde, yaklaşık 10 gündür kar yağışı, fırtına ve çığ düşmesi nedeniyle yolların kapalı olduğu Şırnak'ın Beytüşebbap ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Yeşilöz bölgesinde bağlantı noktasından kopan iletim hattına ulaşarak, bu hattan beslenen askeri üs bölgesi ile 2 haneye yeniden enerji verdi.



Geçtiğimiz hafta tüm yurdu etkisi altına alan kötü hava koşulları, Irak sınırında bulunan Şırnak'ın Beytüşebbap ilçesinde de etkili oldu. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle 10 gün önce ilçeye bağlı olan 3 bin rakımlı Yeşilöz mevkinde bir askeri üs bölgesi ile 2 haneye elektrik taşıyan orta gerilim hattında yaşanan arıza nedeniyle enerji akışı durdu. Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda hat üzerinde yaşanan arızayı giderebilmek için günlerdir yolların açılmasını bekleyen Dicle Elektrik ekipleri, önceki gün yol açılınca harekete geçti.



Bir buçuk metrelik kar kalınlığında çalıştılar



Dicle Elektrik Dağıtım Beytüşebbap İlçe Yöneticisi Mesut Ataman idaresindeki arıza bakım onarım ekibi hemen harekete geçerek Yeşilöz'e gitti. Yolun açık olduğu kesimlerde iletim hattını kontrol ederek ilerleyen ekip, çığ düşmesi yüzünden araçlarıyla daha fala ilerleyemedi. Arızayı bulup gidermeden geri dönmek istemeyen ekipteki 2 görevli, yer yer insan boyunu aşan kara rağmen yaya olarak yaklaşık yarım saat boyunca zirvedeki elektrik direklerine ulaşmak için ilerledi. Büyük güçlüklerin ardından ulaşılan zirvede bulunan direğe tırmanan görevliler, iletim hattının bağlı bulunduğu yerden koparak düştüğünü gördü. Arızayı tespit eden görevliler, gerekli onarımı yaptıktan sonra dağlık kesimden karlardan kaymak suretiyle geriye dönmeyi başardı. Arızanın giderilmesi ile birlikte üs bölgesindeki askeri birliğe ve 2 haneye yeniden elektrik enerjisi verildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA