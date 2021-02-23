Son dakika haberleri! DHMİ'nin havalimanlarındaki işletmelere kira indirimi kararı esnafı sevindirdi

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Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi işletmecileri memnun etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün, havalimanlarında kiralarda 2020 yılı için iptale, 2021 ve 2022 için indirime gitmesi işletmecileri memnun etti.

Sivas'taki esnaf karardan memnun

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda kafeterya işleten Yener Yıldırım, salgının herkesi etkilediğini söyledi.

Kararı alan yetkililere teşekkür eden Yıldırım, "Devlet bizim arkamızda. DHMİ olsun, Bakanlığımız olsun yapılan hizmetlerden memnunuz. Alınan karar ilaç gibi geldi diyebilirim." ifadesini kullandı.

Havalimanında oto kiralama işi yapan Erol Kılıç ise salgının Türkiye'de de büyük sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.

Salgın nedeniyle uçak seferlerinin iptal olduğunu, çoğu zaman az yolcu geldiğini, bundan etkilendiklerini vurgulayan Kılıç şöyle konuştu:

"DHMİ geçen yıldan olan kiramızı iptal etti. 2021 ve 2022 yılında da kiramıza zam yapmayarak mevcut kiramızın yarı bedelini almayacaklarını bizlere bildirdi. Tabii bu da bizim için çok önemli oldu. İnşallah mayıstan sonra ülkemiz rahatlar, ticaret normale döner ve bütün ülkemiz gibi biz de rahat ederiz. Çok sevindik, ekonomik olarak herkesin sıkıntı çektiği gibi biz de sıkıntı çekiyoruz. Araçlarımız yatıyor, uçak sayıları az. Buraya yatırım yapmışız, müşteri gelmedi. Sivas zaten kış ayları zor geçen bir şehir, inşallah bu sezonu iyi geçireceğimizi umuyoruz."

Havalimanının otoparkını işleten Sedat Yağmur da kararın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Salgın nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten Yağmur, "Ödemiş olduğumuz kiraları çıkaramıyorduk. 24 Mart ila 4 Haziran arası havalimanları komple kapalıydı ancak biz kiraları ödemiştik. Bunların komple iadesini gerçekleştirdiler. Zorlu süreçten çıkmak için güzel bir karar, mutlu olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya