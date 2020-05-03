Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
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Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi

Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
03.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 21:05

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, hastane inşaatı nedeniyle kullanıma kapanan Atatürk Havalimanı 17/35 pistlerinin, İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını da olumsuz etkilediği gerekçesiyle devre dışı bırakıldığı açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda 17/35 pistlerinin üzerine inşa edilen salgın hastanesiyle bu pistlerin iptal edildiğini duyurdu.

"17/35 PİSTLERİ İSTANBUL HAVALİMANI OPERASYONLARINI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR"

Konuyla ilgili olarak DHMİ'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Atatürk Havalimanı 17/35 pistleri, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasite ile faal olduğu 6 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar kullanılmamıştır.

"BU PİSTLER DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR"

Bahse konu pistler, İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır.

Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi

"İNŞA EDİLEN HASTANE 05/23 PİSTİNİ ETKİLEMİYOR"

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pisti kullanılmaktadır. Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen hastanenin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanları, genel havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarımız bulunmaktadır.

Öte yandan Annex-14'te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mani teşkil etmemektedir. Bir diğer husus da, yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur" denildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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