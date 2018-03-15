Dha Yurt - Otobüs Kazasının Küçük Kurbanı Betül, Böyle Uğurlandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden 5'i memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı. Annesi ile aynı musalla taşına konulan 5 yaşındaki Betül Kaplan'ın minik tabutu herkesi duygulandırdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden Tokat'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum'da 2 gün önce yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada yanarak hayatını kaybeden yolcular dün Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek DNA testi yapıldı. Ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Ayşe Delice, Murat Delice'nin cenazeleri Amasya'nın Aydınca ilçesine, Mervenur Özçiftçi, Mine Demir Tekirdağ Çerkezköy'e, otobüs şoförleri Ahmet Cilvenaz Eskişehir'e, İsmet Eslen Ordu'nun Ünye ilçesine gönderilirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Cula, Sulusaray ilçesinde dün gece toprağa verildi. Esra Kel, Turhal ilçe merkezinde, otobüs muavini Cihan Çakmak Almus'ta, Dürdane Kaplan (45) ve kızı Betül Kaplan (5) ise Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğle namazının ardından son yolculklarına uğurlandı. Kaplan ailesinin Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan oğulları Burak Kaplan'a söz kestikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada Dürdane Kaplan ve kızı Betül yaşamını yitirirken, baba Hulusi Kaplan (49) ise yaralandı.

AĞLATAN TABUT

Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan için beldede kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş ve vatandaşlar katıldı. Yaralı baba Hulusi Kaplan ise cenaze törenine katılamadı. Minik Betül, annesinin tabutunun hemen yanına konulan küçük tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın minik bedeninin konulduğu tabut, canezeye katılanları hüzünlendirdi. Anne-kızın cenazesi Abdulhandani Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-Beldedeki caneaze programı

-Anne ve kıının yan yana tabutları

-Küçük kızık minik tabutunun görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin uğurlanması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/PAZAR(Tokat),

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