Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Kasman Görevden Alındı

Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman görevden alındı.

YÖK "SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN" GÖREVDEN ALDI

İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Adnan Kasman hakkında yürütülün bir soruşturma kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 'soruşturmanın selameti açısından' görevden alındı.

MESAİ ARKADAŞLARI, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinden 26 Mayıs'ta istifa ettiği duyurulan Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik, Rektör Prof.Dr. Adnan Kasman hakkında, "Zorla ve hukuka aykırı biçimde görevden istifa ettirme, rıza ve bilgi dışında idari işlem tesis etmek" suçlamasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.