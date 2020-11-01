Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans

Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şansİZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslı Güneş Başlıtürk, apartman merdivenlerinden dairesi çıkmaya çalışırken, depreme yakalandı.

Depremden sağ çıkan anne: Bebeğimin yanımda olmaması bir şans

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aslı Güneş Başlıtürk, apartman merdivenlerinden dairesi çıkmaya çalışırken, depreme yakalandı. Enkaz altında mahsur kalmaktan son anda kurtulan Başlıtürk, depremden kısa süre önce bebeğini annesinin yanında bıraktığını belirterek, "Bebeğimi anneme bırakmıştım. Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. O an çok kötüydü. Duygularımı tarif edemiyorum. Umarım herkes çok hasarla kurtulur. Bebeğim benimle olsaydı ne olurdu hiç düşünemiyorum. 7 aylık bebeğimle depremde evde olsaydım ne yapabilirdim. Bebeğim, annemle birlikte çok kötü şeyler yaşamışlar. Biz hayattayız ama şu an da enkazda kalanlar var. Bu bizim için bir şans." dedi.

Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde 4 katı enkaz haline gelen 7 katlı Barış Apartmanında yaşayan Aslı Güneş Başlıtürk, depremden 2 saat 20 dakika önce, 7 aylık bebeğini annesine bırakmak için evden çıktı. Başlıtürk, evine döndüğünde apartman merdivenlerinden dairesi çıkmaya çalışırken, depreme yakalandı. Panikle dışarıya çıkan Başlıtürk, enkaz altında mahsur kalmayarak son anda kurtuldu. Soluğu bebeğinin yanında alan anne, 7 aylık bebeğinin yanında olmamasını şans eseri olarak tanımladı.

Başlıtürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimi anneme bırakmıştım. Eve geliyordum. Merdivendeydim. Çok sallandı. Dışarıya çıktım. Önümdeki bina küt diye çöktü. O an çok kötüydü. Duygularımı tarif edemiyorum. Umarım herkes çok hasarla kurtulur. Bebeğim benimle olsaydı ne olurdu hiç düşünemiyorum. 7 aylık bebeğimle depremde evde olsaydım ne yapabilirdim. Bebeğim, annemle birlikte çok kötü şeyler yaşamışlar. Biz hayattayız ama şu an da enkazda kalanlar var. Bu bizim için bir şans."

MAMA SANDALYESİ, OYUNCAKLARI KALDI

Bundan sonraki hayatlarının farklı olacağını ifade eden Başlıtürk, kaldıkları binanın çok sağlam olmadığını duyduğunu dile getirdi. Başlıtürk, "Ben burada 2 yıldır kiracıyım. Bu binaların çok sağlıklı olmadığı söyleniyor. Tutanak, rapor, risk değerlendirmesi var mı, bilmiyorum. Duygularımı tarif edemiyorum. Bundan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum. Mama sandalyesi, oyuncakları enkaz altında kaldı. Çocuğumun tüm eşyaları evimizde kaldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı