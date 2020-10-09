Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı
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Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı

09.10.2020 10:34 | Son Güncelleme: 09.10.2020 12:03

MERSİN'de piyasa sürülmek istenen 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de piyasa sürülmek istenen 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.  

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hatay'dan gelen 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarlarını, piyasaya sürmek için müşteri aradıkları istihbaratını aldı. Şüphelileri yakalamak ve sahte paraları ele geçirmek için operasyon başlatan jandarma, 4 şüphelinin kimlik bilgilerini ve kullandıkları aracı tespit ederek takibe başladı.

Yapılan takip sonucunda şüpheliler, ellerinde bulundurdukları sahte ABD dolarını piyasaya sürmek isterken jandarma tarafından düzenlenen operasyonla, suçüstü yakalandı. Zanlıların kullandığı araçta yapılan arama sonucunda, el çantasında ve bagajda destelenmiş banknottan oluşan 1 milyon 800 bin sahte ABD doları ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alanın şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı
Mersin'de sahte 1 milyon 800 bin dolar ele geçirildi; 4 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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