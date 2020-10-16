"Cinsel saldırı" suçlamasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebi reddedildi

Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebini reddetti.

Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı. Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan, 18 yaşındaki İpek Er'i bir evde alıkoyarak 20 gün boyunca cinsel saldırıda bulunarak intihara sürüklemişti. 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde yaşamına son vermeye teşebbüs eden genç kadın, 18 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Orhan 19 Ağustos'ta çıkarıldığı Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklanmıştı. Ancak Musa Orhan, bir hafta tutuklu kaldıktan sonra, 25 Ağustos'ta Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye edilmişti.

Fail Orhan hakkında "nitelikli cinsel istismar" suçundan açılan davanın yanı sıra, Er'in ölümüne ilişkin "intihara sürükleme" suçundan da yargılanması istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı