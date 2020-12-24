'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı
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'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı

24.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:14
'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı

Denizli'nin Tavas ilçesinde Mustafa N.'yi telefonla arayıp Sağlık Bakanlığı görevlisi olduklarını söyleyen ve koronavirüslü kişiyle temaslı olduklarını için acilen hastaneye gidip test yaptırmalarını isteyerek evden çıkartıp, içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan kasayı çalan 4 kişi, JASAT ekiplerince yakalandı.

Tavas ilçesinin Yorga Mahallesi'nde motorlu testere tamircisi olan Mustafa N.'yi telefonla arayan bir kişi, "Sağlık Bakanlığından arıyorum. Koronavirüslü bir kişiyle temas ettiğiniz tespit edildi. Eşinizle birlikte acilen devlet hastanesine gidin ücretsiz koronavirüs testi yaptırın. Doktorlar sizi hastanede bekliyorlar" dedi. Gelen telefon üzerine korkuya kapılan ve koronavirüs olduğunu sanan Mustafa N., yanına eşini de alarak Tavas Devlet Hastanesi'ne gitti. Mustafa N.'ye hastanede yapılan testin sonucu negatif çıktı ancak kendisini arayan kişinin de Sağlık Bakanlığı görevlisi olmadığını öğrenince evine döndü.

113 GÜVENLİK KAMERASI VE 22 BİN 285 ARAÇ İNCELENDİ

Hastanede yapılan testten sonra mahallesine dönen Mustafa N. evinin yatak odasında içinde 150 bin TL değerinde altın ve para olan çelik kasanın çalındığını görünce jandarmayı aradı. Başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çelik kasa hırsızlığı olayına karışanları yakalamak çalışma başlattı. Şüphelilerin Mustafa N.'yi koronavirüs yalanıyla kandırıp çelik kasasını çalabilmek için eşiyle birlikte hastaneye gönderdikleri belirlendi. Tavas Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, mahalle başta olmak üzere karayolu üzerindeki 113 güvenlik kamerası kaydında 22 bin 285 araç inceledi.

JASAT EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ BULMAK İÇİN MAHALLEDİDEN YARDIM İSTEDİ

JASAT ekipleri, olayın yaşandığı evde ve sokakta kamera kaydı bulunmaması üzerine kasa hırsızlığına karışan kişileri yakalamak için Yorga Mahalle Camii'nden anons yaptırdı. Minareden yapılan anonsta, hırsızlık olayının yaşandığı gün mahallede şüpheli kişi ya da kişiler ve araç görenlerin JASAT ekiplerine anlatması istendi. Anons üzerine camiye gelen bir görgü tanığı, mahallede yabancı kişiler ile otomobil gördüğünü söyledi.

HIRSIZLARINDAN BİRİ KOMŞU ÇIKTI

JASAT ekipleri, kamera kayıtları ve tanığın ifadesiyle kasa hırsızlığı olayına karıştığı belirlenen kişileri yakalamak için 'Avcı' kod adıyla başlattığı operasyonla Yücel B., Fatih T., Bayram Ç. ve Burak A.'yı gözaltına aldı. Fatih T.'nin kasası çalınan Mustafa N.'nin aynı mahallede komşusu olduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin Mustafa N'yi telefonla arayıp, hastaneye gönderdiği, gözaltına alınan 4 kişinin de kasanın çalınması olayına karıştığı belirlendi. Sorgularının ardından jandarma ekiplerince adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Koronavirüs' dolandırıcıları JASAT ekiplerinden kaçamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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