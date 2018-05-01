Dha Yurt Bülteni - 21

BİROL GÜVEN'DEN, ŞAMPİYONLUK MAÇINA ÇIKACAK DARICA GENÇLERBİRLİĞİ'NE MANGAL PARTİSİ

DİZİ yapımcısı ve senarist Birol Güven, Spor Toto 3. Lig. 2. Grupta hafta sonu şampiyonluk maçına çıkacak memleketinin futbol takımı Darıca Gençlerbirliği'nin futbolcularını 'Çocuklar Duymasın' dizi setinde mangal partisinde ağırladı.

Bu hafta sonu kendi evinde karşılaşacağı Muğlaspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak olan Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni, Birol Güven dizi setinde ağırladı. Birol Güven, 'Çocuklar Duymasın' dizi çekimlerinin yapıldığı Darıca Pirireis Mahallesi'ndeki sette mangal partisi verdi. Dizi oyuncularından 'Hüseyin' rolündeki Alparslan Özmol ve 'Şükrü' rolündeki Şükrü Koyuncu, Darıca Gençlerbirliği teknik ekibi ve futbolcuları ellerindeki sarı yeşil bayraklarla karşıladı. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karbacak ve Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mücahit Vural'ın da katıldığı yemek öncesi futbolculara dizi seti gezdirilerek bilgi verildi.

Futbolcuların istirahatları nedeniyle yemekten ayrılmalarının ardından dizi oyuncuları Birol Güven'in 54'üncü yaş günü nedeniyle sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti. Pastanın getirilmesi ile birlikte oyun havası eşliğindeki müziğe kendilerini kaptıran dizi oyuncuları, Birol Güven'i de aralarına alarak göbek attı. Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yaptığı jestden dolayı Birol Güven'e teşekkür ederken imzalı forma hediye etti. Mücahit Vural ise şampiyonluk için Muğlaspor'u mutlaka yenecekleri sözünü verdi.

Görüntü Dökümü

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-Dizi oyuncularının futbolcuları marş söyleyerek bayraklarla karşılamaları

-Birol Güven'in futbolcularla tek tek el sıkışması

-Futbolcuların seti gezmesi, fotoğraf çektirmeleri, mangal partisi

-Birol Güven'in doğum gününün kutlanması

-Birol Güven'e forma hediye edilmesi

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

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HATAY'DA 1 MAYIS KUTLAMASI

HATAY'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Eğitim-Sen Hatay Şubesi öncülüğündeki sendikaların ve çeşitli STK'ların katılımıyla coşku içinde kutlandı. Kutlamaların en renkli anı ise CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın söylediği şarkılar oldu.

CHP HATAY MİLLETVEKİLİ HİLMİ YARAYICI KONSER VERDİ

Hatay'ın merkez Defne İlçesi Doğuş Okulları önünde toplanan çeşitli sendika ve STK'lara mensup vatandaşlar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi. Ellerinde pankartlarla sloganlar atarak ilerleyen grup Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi önündeki alanda buluştu. Burada yapılan çeşitli konuşmaların ardından kutlamalar CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın verdiği konserle sona erdi. Hilmi Yarayıcı başta 1 Mayıs marşı olmak üzere birçok şarkı ve marşı katılımcılarla birlikte seslendirdi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için bir araya gelenler olaysız bir şekilde dağıldı. Kutlamalara CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ile Hilmi Yarayıcı katılırken, polis helikopteri de etkinlik boyunca havada tur attı.

Görüntü Dökümü

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-Alanlarda yürüyenlerden detaylar

-Pankart ve sloganlar detay

-Alandan genel ve detaylar

-CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın konseri

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY,

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