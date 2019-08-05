DHA YURT BÜLTENİ-20

Doğum gününde öldürülen Hüseyin'in cinayet zanlısı Adıyaman'a getirildi (3)

MAHKEMEYE ÇIKARILMADAN TUTUKLANDI

Adıyaman'da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yol kenarına atan, olay sonrası ise kaçtığı Antalya'da yakalanarak Adıyaman'a getirilen Murat Çekiç tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayıyla güvenlik gerekçesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Murat Çekiç, geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.

ADIYAMAN

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Yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletliye otomobilin çarptığı o anlar kamerada



İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Seyit Çevik'e otomobil çarptı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 1265/1 Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Seyit Çevik'e, iddiaya göre bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, arkasından gelen M.F.K. yönetimindeki 35 GB 9028 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çevik yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada bisiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Seyit Çevik ile M.F.K.'yı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda bir apartmanın güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Muhammet Seyit Çevik'e, M.F.K. yönetimindeki otomobilin arkadan gelerek çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güvenlik kamerası

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Alper KORKMAZ/İZMİR,

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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3'ü çocuk, 7 yaralı

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Tarzan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan Gültekin A.(39) idaresindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Tarzan Bulvarı üzerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ne çıkmak isteyen Ali G.(33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobile ön kısmından çarptı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Her iki araçta bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten akışı sağlanan araç trafiği, araçların olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sağlık çalışanlarının olay yerindeki çalışması

-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

-Kazadan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü(2)

PARMAKLARINI KAYBETTİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride elini kıyma makinesine kaptıran Kudret Kınal, kıyma makinesiyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilirken, eli makineden çıkarıldı. Kudret Kınal'ın parmakları kesilirken, ameliyata alındı.

SAKARYA

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İki otomobil çiftlikten kaçan atlara çarptı, 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, çiftlikten kaçan 50 at ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 50 at ve tay çiftlikten kaçtı. Kayseri yönüne ilerleyen Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Almanya'dan gelen Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 plakalı otomobil karayoluna çıkan atlara çarptı. Kazada otomobillerin çarptığı 'İpek Hatun, Bodrum Güzeli ve Bir Güzel' isimli 3 tay öldü. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Kalender Kırbıyık ile Ayten, Diyar, Zilan ve Küvan Akdemir yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çiftlikten kaçan diğer atları bulmak için inceleme başlatan ekipler, sürücüleri at çıkmasına karşın yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin kaçan atlardan 39'unu bulduğu, 8'inin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Ölen atlardan görüntüler

Kaza yapan otomobiller

Vatandaş röp.

Kalabalıktan görüntü

Trafik ekiplerinin uyarısı

Bulunan at sürüsünden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 325 MB

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Kaynak: DHA