Dha Yurt Bülteni - 19

Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 5 ölü, yaralılar var (1)

BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane önü detayları

Haber-Kamera: Bayburt DHA

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Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 5 ölü, yaralılar var (2)

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Bayburt'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi Aydıntepe mevkiinde saat 22.00 sıralarında İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 7'ye yükseldi, 1'i ağır 4 kişide yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber-Kamera: Bayburt DHA

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Trafik kazasında 6 kişinin ölümüne neden olan otomobil bulundu

KAYSERİ'de, geçtiğimiz günlerde otomobil ile ambulansın çarpıştığı ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karıştığı belirlenenlüks otomobil, kent merkrezinde bir binanın otoparkında bulunurken, sürücüsünün ise Gürcistan'a kaçtığı belirlendi.

Kaza, geçen 25 Mart'ta Kayseri Çevre Yolu Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Malatya'dan Kayseri istikametine giden Mustafa Üzüm yönetimindeki 38 E 4730 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Üzüm'ün şerit değiştirmesiyle otomobil, karşı yönden gelen, Malatya'ya cenaze götüren 41 BD 308 plakalı özel ambulansla kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kaza nedeniyle yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sürücüsü Mehmet Üzüm (36), eşi Zehra (29), çocukları Safiye Nur (6) ve Hamza (8) ile yakınları Mustafa Üzüm (29) ve Soner Üzüm'ün (29) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay sonrası Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan kazada Mustafa Üzüm'ün kullandığı otomobilin, beyaz renkli bir otomobilin sıkıştırması sonucu karşı şeride geçerek ambulansla çarpıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Oluşturulan özel ekip, MOBESE ve güvenlik kameralarından yola çıkarak belirlediği aynı model ve renkte 200 otomobili incelemeye aldı. İncelemede kazaya neden olan otomobilin 38 plakalı beyaz renkli lüks bir araç olduğu ve kazanın meydana geldiği gün yolda makas atarak ilerlediği belirlendi. Ekipler lüks otomobili kent merkezinde bir binanın otoparkında buldu. Otomobilin hasarlı olduğu görüldü. Aracın sürücüsünün A.Ö. olduğu ve Gürcistan'a kaçtığı belirlendi. Olayın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fotoğraflar

Haber: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

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Frida'ya Mersin'de kapalı gişe prömiyer

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan iki perdelik 'Frida' balesinin prömiyerini yaptı.

Mersin Kültür Merkezi Sahnesi'nde sahnelenen eser kapalı gişe oynadı. Orkestra şefliğini Burak Şatana'nın yaptığı eserin müziğine A. Maquez, J. P. Moncayo, C. A. Akın imza attı. Koreografisini ve rejisörlüğünü Özgür Adam İnanç yaptığı eseri, Dramaturg Füsun Ataman Berke kaleme alırken, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek ve ışık tasarımı ise Tarı Deniz üstlendi.

Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan, resimlerine de sirayet eden görselliğin sahneye taşındığı eserde, küçük yaşta geçirdiği ağır sağlık sorunlarına karşın resim yaparak hayata tutunan dirençli bir kadının öyküsü anlatılıyor. Frida, hayatında başına gelen kötü olaylardan bahsederken, vücudunda kalıcı hasarlar bırakan, geçirdiği otobüs kazasını ve kendisi gibi ressam olan daha sonra da evleneceği Diego'yu ilk sıralara alıyor. Frida'nın çocukluğu ve gençliğini Tutku Barın Tümen'in, yetişkinlik dönemlerini ise Özlem Şenormanlılar ve Meltem Ayar'ın canlandırdığı eserde, Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu, Selğan Çavdaroğlu, Seda Dereli, Özge Hoşer, Pınar Humar, Risa Ochiai, Ketevan Chkhikvadze, Hasan Akyol, İsmail Şereflioğlu, Yusuf Afacan ve Niyazi Cingöz rol aldı.

Görüntü Dökümü

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Kültür Merkezi'ne giren izleyiciler

Salona giren izleyiciler

Salondan görüntüler

- Oyundan görüntüler

Frida'nın sahneleri

Solo dans performansı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,

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