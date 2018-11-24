Dha Yurt Bülteni 18

KATO DAĞI'NDA OPERASYONDAKİ MEHMETÇİKLERDEN 'ÖĞRETMENLER GÜNÜ' MESAJI

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, önceleri teröristlerin büyük kamplarının bulunduğu Kato Dağı'nda, gece gündüz operasyon halinde olan Mehmetçik, çektiği video ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmen gününü kutladı.

Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan Kato dağının, 3 bin rakımlı Kerkür üs bölgesinde görev yapan 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı askerler, çapraz tutuş vaziyetinde ve silahlı olarak çektikleri videoda, 24 Kasım Öğretmenler Günü için mesaj yayınladı. Görüntülerde silahlı 9 askerin, kar ve soğuk hava şartlarına uygun kıyafetle oldukları görülürken, ortada duran bir asker Türk bayrağı açarken, önde duran bir asker de, "Şırnak Beytüşşebap ilçesi 8'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı, 3 bin rakımlı Kerkür Üs Bölgesinden başta Başöğretmen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" dediği görüldü.

Bu arada Beytüşşebap İlçe Kaymakamı İsmail Pendik de, video ile birlikte paylaştığı yazılı öğretmenler günü mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Her koşulda ve zorlukta görev yapan Mehmetçiklerimiz, kendisini yetiştiren öğretmenlerini asla unutmazlar. Mehmetçik bilir ki, vatan bir toprak parçası değildir sadece, vatan elleri öpülesi öğretmenlerimizdir aynı zamanda. Bizler de başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal olmak üzere ahirete irtihal eden ve şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyoruz. Emekli ve muvazzaf tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, sağlık ve başarılar diliyoruz. Tüm öğretmenlerimiz emin olsun ki Mehmetçiğimizin ve bizlerin kalbimize ve aklımıza yerleştirdikleri vatan sevgisi sayesinde yılmadan, usanmadan milletimiz ve devletimiz için çalışacağız. Öğretmenlerimize layık evlatlar olacağız."

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Kar giysili askerler silahları havada tutarken

-Ortadaki askerin elinde Türk Bayrağı

-En önde ve elinde silah ulunan Mehmetçik, öğretmenler günü mesajını okurken

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),

=============================================

Bingöl'de otomobilin çarptığı anne ile kızı öldü (2)

KAZA YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELMİŞ

Bingöl merkezde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızının hayatını kaybettiği kazanın yaya geçidinde meydana geldiği ortaya çıktı. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada, aşırı süratli olduğu öğrenilen İlhami Erdoğmuş yönetimindeki 12 AS 653 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan anne Irmak Beğişgeç (23) ve 2 yaşındaki kızı Büşra Beğişgeç'e çarpmış, anne-kızı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: BİNGÖL,

==================

PATNOS'TAKİ ELEKTRİK PROTESTOSUYLA İLGİLİ VALİLİK AÇIKLAMASI: KALP KRİZİ GEÇİREN VATANDAŞIMIZIN OLAYLA İLGİSİ YOKTUR (2)

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında bir vatandaşın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili valilik açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden asılsız iddialar ortaya atıldığına değinilen valilik açıklamasında, hayatını kaybeden vatandaşın, ibadet amacıyla gelmiş olduğu camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Saat 12.30 sıralarında, Cuma namazı çıkışı Patnos ilçemizde sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grubun Aras- Edaş firmasını protesto etmek istediği bilgisi edinilmiştir. Cuma namazından çıkan cami cemaatinden olan A.Ç. isimli vatandaşın protestolar başlamadan önce cami çıkışında kalp krizi geçirmek sureti ile rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. İyi niyetli olmadığı değerlendirilen kişiler tarafından provakatif amaçlı olarak sosyal medya üzerinden, kalp krizi neticesi hayatını kaybeden bu vatandaşımızın, protestolar sırasında yapılan polis müdahalesi esnasında rahatsızlandığı iddiasıyla asılsız bilgiler yayılmaya çalışılmaktadır. Hayatını kaybeden A.Ç isimli vatandaşımızın ibadet amacıyla gelmiş olduğu camiden çıkan cemaat arasında bulunduğu, protestocu grup ile bir ilgisinin olmadığı, polisin protestocu gruba müdahalesinin şahsın kalp krizi geçirmesinden yaklaşık yarım saat sonra ve vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği yer yaklaşık 1 kilometre mesafede Aras Elektrik Şirketi binası yakınında olmuştur. Konunun polis müdahalesi ile yer ve zaman bakımından hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olayın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER/AĞRI,

=====================================

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: VATANDAŞ ODAKLI HİZMET SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bir dizi incelemede bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak valilikler aracılığıyla 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' başlattıklarını, bütün bürokratlarla sahaya indiklerini ve şu ana kadar 23 ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Beraberinde Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Şakir Uslu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, AFAD Daire Başkanı Salih Altınay, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Selami Yazıcı ve Planlama Uzman Yardımcısı Sercan Yazıcı ile birlikte Hakkari'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Çataklı ve beraberindeki heyeti, Valilik binası önünde Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çataklı, burada emniyet birimleri ve kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulmasının temel hedefleri olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bu hedef doğrultusunda, Sayın Bakanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığı izleme ve değerlendirme sistemi projesinin uygulanmasına başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere, İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek, 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucu sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek, raporlar hazırlanıp hızlıca hayata geçirilme talimatları verilmiştir. Projenin ikinci aşaması vatadaş odaklı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimiz aracılığıyla başlattığmız 'vatandaş odaklı hizmet seferberliği' kapsamında, bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bakan yardımcıları ve Bakanlığımızın üst düzey yöneticilerinden oluşan 6'şar kişilik heyetlerle 22 ilimize ziyaret programlarımız gerçekleştirilmiş olup, kalan 59 ilimize de en kısa sürede ziyaretler gerçekleştirilecektir. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de, Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla bire bir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nnı gelişi

-Valliik önünde karşılama

-Valilik şeref defterini imzalaması

-Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=======================================