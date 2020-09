DHA YURT BÜLTENİ - 17 TEKERLEKLİ SANDALYENİN KONTROLÜNÜ KAYBEDEN YAŞLI ADAMI KURTARAN GENÇLER KONUŞTUİzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı inerken kontrolü kaybedince çevredeki Emel Bozkurt (22) ve Berkay Atış (22) tarafından kurtarılan Musa Taşdöndüren (65), gençlere teşekkür etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalyeyle yokuş aşağı inerken kontrolü kaybedince çevredeki Emel Bozkurt (22) ve Berkay Atış (22) tarafından kurtarılan Musa Taşdöndüren (65), gençlere teşekkür etti. Yardıma koşanlardan Emel Bozkurt, "Tamamen tesadüf eseri karşıma çıktı. Ben aslında insanlık vazifemi yerine getirdim. Çevremdeki hiçbir insan o an olayı görmesine rağmen müdahale etmedi. Bu durum bana 'İnsanlık ölmüş' dedirtti. Amcanın yanında da zihinsel engelli biri vardı. O da tekerlekli sandalyeyi tutamadığı için arkasından koşup tekerlekli sandalyeyi tuttum. Durdurmaya çalıştım ama yokuş aşağı bir yoldaydık, durduramadım. Onunla beraber yokuş aşağı sürüklendik. O an çok korktum, arkasından tutarak koşmaya ve bağırmaya başladım. Çığlık atarak yardım istedim. O sırada dükkandan bağırdığımı duyan Berkay arkadaşımız çıktı. Karşımıza onu Allah çıkardı. O önümüze atlayınca durabildik. Kendisi de hastaymış evine kadar gidip götürdüm. Bu bir insanlık vazifesi. Amca bize çok teşekkür etti. 'Siz olmasaydınız bana araba çarpabilirdi' dedi. Korkusu yüzünden anlaşılıyordu" ifadelerini kullandı. O sıra caddedeki dükkanda bulunan Berkay Atış, dışarıdan gelen çığlık sesleri üzerine dışarı çıktığını dile getirerek, "Mutlu ve huzurluyum. Amcanın başına bir şey gelmediği için kaza ya da bela olmadığı için huzurluyum. Bir ses duydum, çığlık sesi geliyordu. Ben dükkandan dışarıya kavga var diye çıktım. Çıktığımda tekerlekli sandalyeden aşağıya hızla geliyordu. Ben de o an refleksle önüne atladım. Benim yerimde kim olsa yapmak zorunda. Bu bir insanlık görevi. Ben böyle hissediyorum. Amca pek konuşamadı olayın şokundaydı" dedi.

"ÇOK KORKTUM"Yaşananların kendisini çok korkuttuğunu ifade eden Musa Döndüren (65) ise, "Yokuştan inerken tekerli sandalyemin freni tutmadı. O sırada zihinsel engelli oğlum Mustafa da yanımdaydı. Ben çok hızlı bir şekilde yokuştan aşağıya inmeye başladım. Karşıma çıkan gençlere çok teşekkür ederim. Onlar beni tutmasaydı başıma bir şey gelebilirdi. Umarım onları çok üzmemişimdir. Olay anında çok korktum" diye konuştu.

