Dha Yurt Bülteni -15

Üniversite binası, çıkan yangında zarar gördü

ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.

Uluborlu ilçesine bağlı Zincirli Mahallesi'ndeki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu'na (MYO) ait tek katlı binada saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler bir anda tüm binayı sardı. Uluborlu Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçlarının müdahale ettiği yangın uzun süre söndürülemedi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülerek, kontrol altına alındı.

Yapıldığı ilk yıllarda İsmet Paşa İlkokulu olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne devredilen binanın bir süredir boş durumda olduğu belirtildi. Taş binada büyük çapta maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangın anından görüntüler (Vatandaş kamerası)

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, –

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Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (3)

DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaşacağı 'Yüzleşme' dizisi setini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ardından Türkiye-Rusya dostluğuna hizmet eden Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği'ni ziyaret ederek, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'ya başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: ANTALYA

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da (2)

OKULLARI ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu Valiliği'nin ardından kentte bulunan bazı okulları ziyaret ederek toplantıya katıldı.

Bakan Ziya Selçuk, beraberinde bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı'na katılan Bakan Selçuk, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, ayrıca bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı olarak düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

-Görüntü Dökümü

-Okul ziyaretlerinden görüntü

-Sergi gezme görüntüsü

-AK Parti ziyaretinden görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 3.01 Dk Boyut: 303 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Faruk KAHRAMAN-Can EROK-Emre KOLTUK/ORDU-DHA

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Kahramanmaraş'ta maç bitti, tekmeler havada uçuştu

KAHRAMANMARAŞ'In Türkoğlu ilçesinde Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlik Spor arasında oynanan maçta futbolcular arasında başlayan ve seyircilerin de dahil olduğu tekmi ve yumruklu kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.

Kahramanmaraş 1'nci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Türkoğlu Belediyespor ile Anadolu Gençlik Spor karşı karşıya geldi. 1-1 biten maçın son düdüğü ile birlikte saha karıştı ve futbolcular kavga etmeye başladı. Seyircilerin de tel örgülerden atlayarak karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga sırasında bir kişinin korner direğini sökerek saldırması dikkat çekerken, kavgayı olay yerine gelen polis güçlükle ayırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahadakilerin birbirlerine saldırması

Seyircilerin tel örgüden atlaması

Bir kişinin korner direğini sökmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İnegöl'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Yenişehir ilçesine seyir halinde olan sürücü Abbas Ülken(59) yönetimindeki 16 FB 812 plakalı otomobil, Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Emre Kılıç (23) yönetimindeki 16 YE 285 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 FB 812 plakalı otomobil yan yatarken, diğer otomobil ise yağmur suyu kanalına düşerek askıda kaldı. Kaza sonucunda her iki aracında sürücüsü ile 16 FB 812 plakalı otomobildeki Yolcu Mikail Ünal(42) yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıdan görüntüler

-Sağlık ve polis ekiplerinden detaylar

-Kaza yapan araçlardan görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz Yılmaz/BURSA,

Kaynak: DHA