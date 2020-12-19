Isparta girişindeki tabeladan 'nüfus' ve 'rakım' bilgisi çıkarıldı
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Isparta girişindeki tabeladan 'nüfus' ve 'rakım' bilgisi çıkarıldı

19.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:46
Isparta girişindeki tabeladan 'nüfus' ve 'rakım' bilgisi çıkarıldı

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemesi kapsamında Isparta'nın girişindeki tabelalar değişti.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü'nün yeni düzenlemesi kapsamında Isparta'nın girişindeki tabelalar değişti. Nüfus ve rakım bilgisi çıkarılan tabelalarda sadece 'Isparta' yazısı yer aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kent girişlerinde yer alan bilgi tabelalarını değiştirme kararı alarak uygulamayı hayata geçirdi. Daha önce il ve ilçelere girişlerde yer alan tabelalarda o kentin nüfus ve rakım bilgilerine de yer veriliyordu. Her yıl Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kentlerin, nüfus bilgilerinin değiştirilmesi nedeniyle bu uygulamanın masrafa yol açtığı belirtilerek yeni tabelalarda bu bilgilere yer verilmeyeceği açıklandı.Alınan karar gereği Karayolları Bölge Müdürlükleri sorumluluk alanlarında bulunan 81 il ve 911 ilçe girişindeki eski tabelaları kaldırarak sadece o kentin, adının yer aldığı tabelalar ile değiştirdi. Bu kapsamda Isparta'da da daha önce 264 bin 820 nüfus ve 1035 rakım bilgisinin yer aldığı tabela kaldırıldı, yerine daha küçük bir tabela hazırlanarak, hız sınırlaması başlangıcının yer aldığı trafik levhasının üzerine monte edildi.


Isparta girişindeki tabeladan 'nüfus' ve 'rakım' bilgisi çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:47:34. #1.14#
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