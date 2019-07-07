DHA YURT BÜLTENİ - 13

16 yaşındaki Mehmet, denizde boğuldu

ORDU'nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizden baygın halde çıkarılan Mehmet Altuğ (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka Yalı Kamp Plajı'nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Mehmet Altuğ, bir süre sonra gözden kayboldu. Altuğ'un plajdaki aile bireyleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada deniz yüzeyinde hareketsiz görülen Mehmet Altuğ, plaj görevlileri tarafından kıyıya çıkarıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Altuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Görüntü Dökümü

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-Çaka plajından görüntü

-Olayın meydana geldi deniz ve plajdan görüntü

Süre: 2: 40 DK Boyut: 397 MB

Haber: Mustafa KIRLAK Görüntü: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Malatya'da, motosiklet hırsızlığı kamerada

Malatya'da, bir iş yerinin önünde zincirli olan motosikletin, 3 kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Cuma günü İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Dörtyol mevkiinde kimliği belirsiz 3 kişi, bir iş yerinin önünde zincirli olan park halindeki motosikleti çaldı. Binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin ardından polis, şüphelilerin kimliğinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

3 kişinin motosikletin yanına yaklaşması

Motosikletle uğraşmaları

Motorsikleti çalarak bölgeden uzaklaşmaları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,

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6'ncı katın balkonundan düşen Mustafa öğretmen öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 6 katlı apartmanın en üst katındaki evinin balkonundan düşen öğretmen Mustafa Yaşar (52), ağır yaralandı. Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Birecik'e bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. 11 Temmuz İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Yaşar, 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairesinin balkonundan bilinmeyen nedenle düştü. Yaşar'ın beton zemine çakıldığını gören komşuları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlenen Yaşar'ı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mustafa Yaşar'ın intihar mı ettiği yoksa düşerek mi öldüğü yönünde polis inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı öğretmen Mustafa Yaşar'a müdahale eden ekipler

-Ambulansa konulan yaralı

-Olayı duyanlar sinir krizi geçirmesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 175MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Harman makinesine kapılan işçi öldü

Mardin'in Derik ilçesinde, biyokütle enerji santralinde, mısır saplarını attığı harman makinesine kapılan işçi Mehmet Karataş (25), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam, Bayraklı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji santralinde meydana geldi. Santralde çalışan işçilerden Mehmet Karataş, mısır saplarını attığı harman makinesine kapıldı. Vardiya değişiminde olmadığı fark edilen Karataş'ın, harman makinesine bakıldığında, parçalanmış cansız bedeni bulundu. Evli ve 2 çocuk babası Karataş'ın cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaklaşık 5 ay önce santralde işe başladığı öğrenilen Mehmet Karataş'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası teslim alınıp, götürüldüğü Yukarı Ilıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Biyokütle Santrali

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 139 MB

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

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İntihar eden müsteşar yardımcısı toprağa verildi

İZMİT'te intihar eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca, dün evinde kendini iple asarak yaşamına son verdi. Bünyamin Karaca'nın cenazesi evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından ailesince teslim alınan Karaca'nın cenazesi, Yahyakaptan Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazı öncesi Bünyamin Karaca'nın oğulları Kadircan ve Yasin Karaca taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Osman Pepe, Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile vatandaşlar katıldı. Bünyamin Karaca'nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Kocaeli Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Karaca'nın oğullarının taziyeleri kabul etmeleri

Cenaze namazından görüntüler

Tabutun omuzlarda taşınması

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

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Şanlıurfa ve Ceylanpınar'da terör operasyonuna 4 gözaltı

ŞANLIURFA merkez ve Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kent merkezi ile Ceylanpınar'da operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda Mehmet K., Salih Ş. ve Ferit A. kent merkezinde gözaltına alındı. Ceylanpınar'da düzenlenen operasyonda ise daha önce 2 polisin şehit edildiği olayının ardından tutuklanıp, ardından serbest kalan Sedat A. da gözaltına alındı.

Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

ŞANLIURFA, -

Kaynak: DHA