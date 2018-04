Dha Yurt Bülteni-12

1)AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ'NDE AÇILIŞ HAZIRLIĞI(HABERİNE EK GÖRÜNTÜ)

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Salondan görüntüler

-Katılımcılardan görüntüler

-Protokolden görüntüler

-Rusatom Energy İnternational Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva"nın konuşması

-Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşteşarı Fatih Dönmez"in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 04: 50 BOYUT: 542.32 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN,

===================================================

2)KAYSERİ'DEKİ KAZADA ÖLEN KADIN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

KAYSERİ'de dün otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Rahime Baran'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Çarpmanın etkisiyle evin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savrulan Medine Beyazıt'ın (10) tedavisi ise sürüyor. Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi'nde meydana geldi. Zümre Arslan yönetimindeki 34 ZK 4415 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, yolla bitişik olan, kaldırımın olmadığı yerde yürüyen Rahime Baran (54) ve oğlu Bilal Baran (10) ile komşularının çocuğu Medine Beyazıt'a (10) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rahime Baran ve oğlu yol kenarındaki evin duvarına çarptı, Medine Beyazıt ise aynı evin yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki çatısına savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırılan yaralılardan Rahime Baran, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavisi süren iki çocuğun hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Yaşamını yitiren Rahime Baran'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün hastaneden alınarak Hunat Camii'ne getirildi. Burada, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rahime Baran, Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Cenaze namazından görüntü

-Kaza sonrası olay yerinden görüntü

-Güvenlik kamera görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 3 Dakika 22 Saniye/ 208 MB

================================================

3)ANNESİYLE SOBADAN ZEHİRLENEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DE YAŞAMINI YİTİRDİ

KAYSERİ'de, 26 Mart'ta annesiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Can Sarıcan (22), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Anne Semra Sarıcan (63) olay günü yaşamını yitirmişti. Merkez Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Fesleğen Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında oturan Semra Sarıcan ve oğlu Murat Can Sarıcan'a ulaşamayan akrabaları eve giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla eve giren yakınları anne ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini farketti. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin yaptığı kontrolde Semra Sarıcan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan Murat Can Sarıcan ise Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlik Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Sarıcan, 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Sarıcan için bugün Hunat Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sarıcan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sarıcan, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Cenaze namazından görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 2 Dakika 14 Saniye/ 136 MB

==================================================

4)ZAP VADİSİ'NDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

HAKKARİ'de öğretmen Sinan Koçhan (28), meslektaşı olan kız arkadaşı Mine Aksakal'a (23) Zap Vadisi'ndeki bir restoranda sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Vadi içine kurulan ve özenle süslenen kameriyede kendisine yapılan evlilik teklifi çok şaşıran Aksakal, "Evet" yanıtı verdi. Hakkari Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulun'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Muşlu Sinan Koçhan, aynı okulda görev yapan Sakaryalı Mine Aksakal'a gönlünü kaptırınca romantik bir evlilik teklifinde bunmak için çalışmalara başladı. Koçhan, bu teklif için de Zap Vadisi'ndeki restoranın uygun olacağını düşündü. Bunun için de hazırlıklara 2 gün öncesinden başladı. Kente 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir zamanlar çatışmaların da yaşandığı Zap Vadisi'ndeki restoranın kameriyesini özenle hazırlandı.

Koçhan, restoran sahipleriyle birlikte teklifte bulunacağı kameriyeyi renkli tüller, mum ve çiçeklerle süsledikten sonra kız arkadaşını Van'a gitmek üzere evinden alarak yola çıktı. Restoranın bulunduğu bölgeye geldiklerinde de gözlerini kapatıp araçtan indirdi. Mine Aksakal, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, Sinan Koçhan, cebinden yüzüğünü çıkartarak evlilik teklifinde bulundu. Koçhan, aldığı 'Evet' cevabının ardından yüzüğü Aksakal'ın parmağına taktı. Genç çift birbirlerine sarıldıktan sonra kameriyede hatıra fotoğrafı çektirdi. Böyle bir sürpriz beklemediğini anlatan Aksakal, "Sinan bana Van'a gideceğiz demişti ama buraya geldik. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı beklemiyordum. Çok beğendim, çok güzel olmuş. Sinan'ın bu kadar şaşırtacak bir teklifle uğraşacağını sanmıyordum. Hiç aklıma gelmedi. Teklifinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Sinan Koçhan is, "Hakkari'de evlenme teklifi yapacağım yer ve zaman bulamayacağımı sandım. Yanılmışım. Hakkari'de harika yerler mevcut. Hazırlıkları tamamlamak için çok uğraştım. Evlenme teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------------

Öğretmenlerin kamelyaya gelişi

Evlilik teklifi etmesi

Genel Detay

298 MB

2 DAKİKA 40 SANİYE

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=====================================================

5)MERSİN'DE SURİYELİ YPG/PYD ÜYESİ TUTUKLANDI

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü YPG/PYD adına, Kobani kentinde 7 ay faaliyette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Velat Muhammed (25), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay'da yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli uyruklu Y.A.'nın ifadesi üzerine harekete geçen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda, terör örgütü YPG/PYD'nin eylemlerine katıldığı ileri sürülen, Kobani'de 7 ay eylemlerde bulunan Velat Muhammed'i gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Suriye uyruklu Muhammed'in sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı da belirlendi. Adliyeye sevk edilen Velat Muhammed, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), -

===================================================

SAMSUN'DA GÖZALTINA ALINAN 5 DEAŞ'LI ADLİYEDE (EK)

6)5 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Hakan AKGÜN-SAMSUN/DHA

========================================================

7)AÇIKTA ERİK ÇIKTI, KİLOSU 25 LİRAYA DÜŞTÜ

MERSİN'in Silifke ilçesinde mart ayı başında örtü altında üretilip kilosu 150 liradan satılan eriğin fiyatı açıkta hasadın başlamasıyla 25 liraya kadar düştü. Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, "Bugün de açık alanda ilk hasadımız başladı. Uygun fiyatlarda tüketicilerimize ulaşmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine nakliyesi yapılıyor. İnşallah bütün üreticilerimize hayırlı uğurlu olur. Tüketicilerimize de afiyet olsun. Hasadın tahmini 8 bin 500 ton olmasını bekliyoruz. Arazi genişlediği için 8 bin dönüm olan arazi, 8 bin 500'e çıktı. İnşallah bütün esnaf, bütün alıcılar iyi bir sezon geçirir" dedi. Erik Üreticisi Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş da "Bu yıl iklim şartları açısından elverişli bir dönem geçirdik. Geçen yıl oranla 15 gün erkencilik sağladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Eriklerin toplanması

-Eriklerden görüntü

Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen'in röportajı

Erik Üreticisi Birliği Kurucu Başkanı ve erik üreticisi Mustafa Göktaş'ın röportajı

-Üretici ile Birlik Başkanının erik fiyatı pazarlığı

Süre: 04'43" Boyut: 352 MB

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin),

===========================================================