DHA YURT BÜLTENİ-12

1)TEKİRDAĞ'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Ergene'nin Marmaracık Mahallesi'nde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ergene, Çorlu ve diğer ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tesisten zaman zaman patlama sesleri yükselirken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri de fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü

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Yangın çıkan fabrikadan detaylar

Yükselen dumanlar

Söndürme çalışmaları

Alınan önlemler

İtfaiyenin çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),-

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2)GENÇ KADIN, ÇOCUĞU SON ANDA EZİLMEKTEN KURTARDI

ADANA'da kaldırımda ailesiyle yürüyen küçük çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkan otomobil çarpmak üzereyken o sırada yolda yürüyen bir kadın son anda kenara çekerek kurtardı. Olay 29 Haziran günü Merkez Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ailesiyle birlikte kaldırmda yürüyen 10 yaşlarında bir erkek çocuğu karşıdan hızla gelen ve kaldırama çıkmak üzere olan arabayı fark etmedi. Bu sırada kaldırımda yürüyen başka bir kadın arabanın küçük çocuğun üzerine hızla geldiğini fark ederek son anda çocuğu kenara itti. Saniye farkıyla çocuğun hayatını kurtaran kadın olay sonrası şoka girerek çocuğa bir şey olup olmadığını kontrol etti. Kazaya karışan otomobilin şoförü ise sıkıştığı araçtan yan koltuktaki camdan çıkarak kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Görüntü Dökümü

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- Kazada kurtulan çocuğun güvenlik kamerası görüntüleri

SÜRE: 00'30" BOYUT: 57,1 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

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3)MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 2 YARALI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 13.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile İbni Sina Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nden İbni Sina Caddesi'ne çıkan Yasin Yılmaz'ın (17) kullandığı 45 RA 2993 plakalı motosiklet Şaban Gürcan (50) yönetimindeki 22 ND 458 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kask takmadıkları belirlenen motosiklette sürücü Yasin Yılmaz ile arkada oturan arkadaşı Şakir Furkan Yağcı (18) savrularak aracın ön camına çarptı. Çevredikelerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İki yaralı daha sonra ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anının çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, hafif ticari araç sürücüsü Şaban Gürcan'ı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

(Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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4)TÜRKİYE DRONE ŞAMPİYONASI'NIN ASSOS ETABI TAMAMLANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Assos bölgesinde yapılan Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabı tamamlandı. Drone pilotları kıyasıya yarışırken, meraklıları da şampiyonayı takip etti. Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı, Ayvacık ilçesinin Behramkale köyünde Assos bölgesinde bulunan ATİ Havacılık Merkezi'nde gerçekleşti. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer aldığı yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilot katıldı. Türkiye Drone Şampiyonası ikinci etabında birinci Atakan Mercimek, ikinci Özgür Can Özçelik ve üçüncü Eril Kun oldu.Dereceye giren drone pilotları, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2019'un ev sahipliğindeki 'Dünya Drone Kupasında' ülkemizi temsil edecek. Drone Yarışcıları Spor Kulübü Başkanı ve Hava Sporları Federasyonu Kurul Üyesi Göksel Kervancı, "Bu şampiyona toplamda 4 etaptan oluşuyor. Şampiyonamızın 2'nci etabını da Assos'ta gerçekleştiriyoruz. Bu 4 etap sonunda ilk üçe giren pilotlar, Türkiye Milli Drone Takımı'nı oluşturacaklar. İlk ikiye giren kişiler de TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da yapılacak Dünya Drone Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecekler. Bundan sonraki etabımız Kapadokya bölgesinde, final ise İstanbul Sultanahmet'te olacak" dedi. Yarışmalarda kullanılan droneler hakkında da bilgi veren Kervancı, "Bu dronelerin en önemli özelliği, kısa sürede çok yüksek hızlara çıkabiliyorlar. Bu şampiyonada da merkezimizde oluşturduğumuz engellerimiz var. Bu engelleri en iyi ve hızlı şekilde geçenler, şampiyonada üst tura çıkıyor. Sonrasında ise son finalde ilk üçe giren pilotumuz şampiyonada derece elde ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Göksel Kervancı ile röp.

-Şampiyonadan görüntüler.

-Şampiyonanın yapıldığı alandan görüntüler.



Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

Kaynak: DHA