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DHA YURT BÜLTENİ - 1

29.10.2020 08:02 | Son Güncelleme: 29.10.2020 08:06
DHA YURT BÜLTENİ - 1

ORDU'DAKİ ORMAN YANGININDA, 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜORDU'nun Gürgentepe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü.

ORDU'DAKİ ORMAN YANGININDA, 10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

ORDU'nun Gürgentepe ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerce söndürüldü. Yangında, 10 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, önceki gece saatlerinde Gürgentepe ilçesi Gülbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinemeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu alevler akşam saatlerinde söndürüldü. 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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