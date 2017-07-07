Dha Yurt;adana'da Trafik Kazası: Yaralı Çocuklar Yola Savruldu

ADANA'da ışık ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 10 kişi yaralandı. Yola savrulan kanlar içindeki çocuklar uzun süre gözyaşı döktü. Kaza, sabah 08.00 sıralarında D-400 karayolu Sarıçam İlçesi'ne bağlı Kürkçüler Kavşağı'nda meydana geldi. Gaziantep'ten merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu'nda bulunan yakınlarını ziyarete gelen Vakıf Orhan yönetimindeki 27 BY 472 plakalı otomobil ile iddiaya göre kırmızı ışıkta geçince Ümit Gümüş yönetimindeki 01 VB 799 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada cezaevi ziyaretine gelen Vakıf Orhan, eşi, kızları Tuğçe (7) ve Saniye Nur (3) ile diğer araçta bulunan 6 tarım işçisi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılara diğer araç sürücüleri yardım için koştu. Kaza yerine ise çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk gelen ekipteki acil görevlileri yola savrulan yarılara müdahale edip, durum acil olanları hastaneye götürdü. Bu sırada diğer ambulanslar için bekletilen yaralılara takılan serumları da vatandaşlar ellerinde tuttu. Vakıf Orhan, kanlar içinde ağlayan kızı 3 yaşındaki Saniye Nur'u kucağına alıp, teselli etmeye çalıştı. Yaralılar gelen ambulanslarla götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Uzun süre araç trafiğe kapanan yol da ekipler tarafından açıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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Olay yerinden görüntüler



Yerde yetan kaza zedenin konuşması



Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri



Ambulansa bindirilen yaralılar



Kaza yapan araçların görüntüleri



Sağlık ekiplerinin olaya müdahale etmesi



Cankur ekiplerinin olaya müdahale etmesi



Olay görgü tanığı kazayı anlatması



Kazada arabadan düşen büskivi



Ambulans içinde babasının kucağında ağlayan çocuk



Yerde yatan yaralılar



SÜRE: 02'10" BOYUT: 132 MB



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK ADANA,