DHA DIŞ- Yunanistan'da yeni bakanlar yemin edip, bakanlıkları devralacak

Biri eski başbakanlardan Panayiotis Pikrammenos olmak üzere, 21 meclis dışı isim ve orta soldan 3 milletvekilinin de bulunduğu 50 kişilik bakanlar grubu bugün yerel saat ile 12.00'de Cumhurbaşkanlık Konağında yemin edecek ve koltuklarını devralacaklar.

Yeni hükümeti, Başbakan, 18 bakan, 2 bakan vekili ve 29 bakan yardımcısı teşkil edecek. Bir Yunan hükümetinde 18 meclis dışı teknokratın yer alması yeni başbakanın sorunlara doğrudan müdahale etme arzusu olarak algılanıyor. Ancak bu kadar büyük bir bakan grubunda yalnız 5 kadının yer alması eleştirildi. Hükümette orta soldan 3 kişinin yer alması ise Kiryakos Miçotakis'in sağ profilini geride bırakıp ortaya açılma niyeti olarak görülüyor.

Yeni bakanların isimleri açıklandıktan hemen sonra eski PASOK partisinin devamı olan KİNAL, Miçotakis hükümetinde yer alacak Mihalis Hrisohoidis ile Lina Mendoni'yi parti üyeliğinden uzaklaştırdığını açıkladı. İlk bakanlar kurulu toplantısı Çarşamba günü Parlamento'da gerçekleşecek. Gelecek toplantılar ise başbakanlık binası Megaro Maksimu'da yapılacak. Bu toplantılarda yalnız bakanlar yer alacak.

Kaynak: DHA

- Chokona