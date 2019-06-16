DHA DIŞ – Yeni Zelanda'da iki küçük uçak çarpıştı: 2 ölü

Yeni Zelanda'da iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ın kuzeydoğusunda bulunan Masterton bölgesinde, yerel saat ile 11: 00'de meydana geldi. Yerel medya, Cessna 185A Skywagon ve Tecnam P92E tipi iki küçük uçağın havada çarpıştığını; çarpışma sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresi ve polisin kazaya dair inceleme başlattığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

- Zelanda