DHA DIŞ – Ukrayna basını: Poroşenko, Türkiye'de tatilde

Ukrayna 'da nisan ayında yapılan ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi, ünlü komedyen Zelenski karşısında yenilgiye uğrayıp makamını devreden Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko 'nun, ailesiyle Türkiye 'ye tatile çıktığı bildiriliyor.

Ukrayna'nın önde gelen haber portallarından Ukrayinska Pravda'nın Poroşenko'nun yakın çevresine dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna Eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, ailesiyle birlikte, İstanbul'da tatilde. Ukrayinska Pravda'nın haberinde ayrıca, eski cumhurbaşkanının bir dilekçe yazarak, devlet koruması almayı reddettiği de dile getirildi.

Kaynak: DHA