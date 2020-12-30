Hırvatistan?da belediye başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı
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Hırvatistan?da belediye başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı

30.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:01

Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı.

Hırvatistan'da meydana gelen depremin merkez üssü  Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, canlı yayın sırasında artçı depreme yakalandı. 

Balkan ülkesi Hırvatistan arçtı depremlerle sarsıldı. Pazartesi günü gerçekleşen iki sarsıntının ardından dün de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olan Petrinja kentinin Belediye Başkanı Darinko Dumboviç, 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından basın mensuplarına canlı yayında açıklama yaptığı sırada artçı depreme yakalandı. 

CANLI YAYINDA KORKU DOLU ANLAR Canlı yayında artçı depreme yakalanan Dumboviç ve basın mensupları korku dolu anlar yaşadı. O anlar TV kameraları tarafından an be an kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, depremin etkisiyle arkadan çıkan toz bulutu, depremin şiddetini gözler önüne serdiDEPREM 15 ÜLKEDE HİSSEDİLDİAvrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Zagrep'in güneyindeki Petrinja kentindeki depremin 6,3 büyüklüğünde olduğunu duyururken, depremin yüzeyin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktarmıştı.Deprem 15 ülkede hissedilirken, Slovenya şiddetli sarsıntı sonrası önlem olarak nükleer santrali kapattığını bildirmişti. Yetkililer 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralı olduğunu açıklamıştı.  Petrinja'da dün art arda 5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, bu depremler binalarda hasara yol açmıştı.

 


Hırvatistan?da belediye başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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