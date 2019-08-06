DHA DIŞ- Bebeklerini kurşunlardan korurken öldüler

06.08.2019 15:35

Bebeklerini kurşunlardan korurken öldüler

Vahdet Ayaz, (DHA)- Texas'ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin arasında bir anne ve babanın, bebeklerini saldırganın kurşunlarından korumaya çalışırken öldükleri ortaya çıktı.

Texas'ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda, bir anne ve babanın, 2 aylık bebeklerini, saldırganın kurşunlarından korumaya çalışırken öldüğü ortaya çıktı. 21 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan hemen önce, Andre Anchondo (24) ve eşi Jordan Anchondo (25), 6 yaşındaki kızlarının doğum günü partisi için hediye ve parti malzemeleri almak için alışveriş merkezine gitmişti. Silahlı saldırının düzenlendiği sırada, baba Andre, eşini ve eşinin kucağındaki 2 aylık bebeğini kollarının altına alarak kurşunlardan korumaya çalıştı. Andre, kurşunların hedefi olduktan sonra eşi Jordan da kucağındaki bebeği korumak için kendisini kurşunlara siper etti.

'BEBEK, ANNESİNİN CANSIZ BEDENİNİN ALTINDAN ÇIKARILDI'

Saldırı sonrası sağlık ekipleri ve polisler, 2 aylık bebeği, annesi Jordan'ın cansız bedeninin altından çıkardı. Hastaneye kaldırılan bebeğin, el parmaklarında ve vücuduna birkaç kırık olduğu, ancak annesi ve babasının kendilerini kurşunlara siper etmeleri sayesinde hayatta kaldığı belirtildi.

Yerel medyaya konuşan, Andre Anchondo'nun kardeşi Tito Anchondo, Andre ve Jordan'ın, AVM'ye giderken cep telefonlarını almadıklarını ve onlara ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra, en çok korktuğu şeyin başına geldiğini söyleyen Tito, 'Birkaç saat sonra telefon geldi. Yetkililer hastaneye gelmemi istediler' dedi. Andre'nin eşi Jordan'ın kız kardeşi Leta Jamrowski ise 'Bebek yaşıyor çünkü Jordan onun için hayatını verdi' dedi.

Ayrıca, Andre ve Jordan Anchondo çiftinin, silahlı saldırıdan birkaç gün önce evlilik yıldönümünü kutladığı belirtildi.

Kaynak: DHA