Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogtaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı
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Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogtaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı

23.11.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.11.2020 16:39

ABD'de korona kısıtlamalarına rağmen bir sinagogda tam 7 bin kişinin katılımıyla kutlanan evlilik töreni tepkilere neden oldu. Kalabalıkların omuz omuza toplandığı düğünle ilgili konuşan New York valisi "Böyle bir şeyi saklayamam, düğüne katılan herkes suçludur" ifadelerinde bulundu.

New York kentindeki bir sinagogda binlerce kişinin bir arada bulunduğu evlilik kutlaması ülkede tepkilere neden oldu. Brooklyn'de bir Hasidik düğünü, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun koronavirüs kısıtlamalarına meydan okuyan 7 bin maskesiz insan bir sinagogda düğün düzenledi.

OMUZ OMUZA DURDULAR

Williamsburg'daki Yetev Lev tapınağında, Satmar Büyük Haham Aaron Teitelman'ın torunu Yoel Teitelbaum'un evliliklerini kutlamak için kalabalıklar omuz omuza toplandı.

"DÜĞÜNE KATILAN HERKES SUÇLUDUR"

New York eyalet valisi Andrew Cuomo, koronavirüse rağmen sinagogda binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen düğününe "Bu yasa dışı ve New York halkına saygısızlık. Bu konuda düğüne katılan herkes suçludur" diyerek tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR ŞEY SIR OLARAK KALAMAZ"

Gizli tutulması için kişilerin düğüne yalnızca sözlü olarak davet edildiği belirtilirken, Vali Cuomo, "Böyle bir şeyin sır olarak kalması nasıl mümkün olabilir? diyerek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogtaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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